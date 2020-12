Dad in caso di allerta meteo, Gissi (Cisl Scuola): “Sbagliato così. La didattica a distanza è prevista per l’emergenza covid” [INTERVISTA] (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Maddalena Gissi, segretaria nazionale Cisl Scuola, puntualizza che la Dad è prevista per l'emergenza covid e non per allerta meteo. L'articolo Dad in caso di allerta meteo, Gissi (Cisl Scuola): “Sbagliato così. La didattica a distanza è prevista per l’emergenza covid” INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Maddalena, segretaria nazionale, puntualizza che la Dad èper l'emergenza covid e non per. L'articolo Dad indi):. Laper

Con la didattica a distanza diminuisce la partecipazione degli alunni con disabilità: tra aprile e giugno 2020, oltre il 23% degli alunni con disabilità (circa 70 mila) non ha preso parte alle lezioni ...

Istat, 1 alunno disabile su 4 non ha partecipato a scuola con Dad

L’Istat spiega che “i motivi che hanno reso difficile la partecipazione degli alunni con disabilità alla Didattica a distanza sono diversi; tra i più frequenti sono da segnalare la gravità della patol ...

