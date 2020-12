Cyberpunk 2077: su Pornhub sono spuntate scene del gioco (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Come altri titoli prima di lui, anche Cyberpunk 2077 è finito su Pornhub. Sembra che CD Projekt non abbia ancora rimosso le scene Qualche giorno fa, a chiunque avesse ricevuto una copia del suo titolo di punta CD Projekt RED aveva rivolto un preciso messaggio: “Comportatevi bene e non diffondete in anticipo il contenuto del gioco con streaming e simili”. Detto fatto, o quasi. Ad un giorno dal rilascio ufficiale, alcune scene e footage presenti in Cyberpunk 2077 sono state già diffuse su una miriade di siti, Pornhub incluso. Vediamo di seguito tutti i dettagli. Cyberpunk 2077 e Pornhub: l’ennesimo caso di una lunga serie del videoludico che trascende CD Projekt Red ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Come altri titoli prima di lui, ancheè finito su. Sembra che CD Projekt non abbia ancora rimosso leQualche giorno fa, a chiunque avesse ricevuto una copia del suo titolo di punta CD Projekt RED aveva rivolto un preciso messaggio: “Comportatevi bene e non diffondete in anticipo il contenuto delcon streaming e simili”. Detto fatto, o quasi. Ad un giorno dal rilascio ufficiale, alcunee footage presenti instate già diffuse su una miriade di siti,incluso. Vediamo di seguito tutti i dettagli.: l’ennesimo caso di una lunga serie del videoludico che trascende CD Projekt Red ...

MrRedNemesis : @Link4Universe Tra l'hype per SN8 e quello per Cyberpunk 2077 oggi mi servirà una camomilla... - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 su #PS5 e #PC in alcune immagini comparative. - BillioFillio : Ho acquistato Cyberpunk 2077 per via della promo trovata online che diceva avreste dato una copia fisica del fumett… -