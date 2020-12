Cyberpunk 2077 è il manifesto del gaming contemporaneo: un capolavoro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non è un gioco, è un mondo. E dentro ha tutto. Quindi anche il brutto. La grandezza è che lo sa e ne affronta le conseguenze. Pausa, indietro fino all’inizio, come nelle braindance, le memorie altrui che il videogioco permette di scandagliare: Cyberpunk 2077 è realtà. Il nuovo videogame firmato dai polacchi Cd Projekt Red (gli stessi della premiata saga di The Witcher) da oggi, giovedì 10 dicembre 2020, è sugli scaffali fisici e digitali di ogni terra emersa. Da domani, quasi certo, sarà nella testa di chiunque avrà la fortuna di tuffarsi dentro la sua immensità digitale. Perché di questo si tratta: di un universo parallelo e vivo, complesso, esteso, profondo. Un universo che accoglie senza poi lasciar più uscire. Una gabbia onnivora e anche… brutta. Quindi ostile, sbagliata, marcia. Un mondo più umano dell’umano, giusto per ricordare la riflessione ... Leggi su wired (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non è un gioco, è un mondo. E dentro ha tutto. Quindi anche il brutto. La grandezza è che lo sa e ne affronta le conseguenze. Pausa, indietro fino all’inizio, come nelle braindance, le memorie altrui che il videogioco permette di scandagliare:è realtà. Il nuovo videogame firmato dai polacchi Cd Projekt Red (gli stessi della premiata saga di The Witcher) da oggi, giovedì 10 dicembre 2020, è sugli scaffali fisici e digitali di ogni terra emersa. Da domani, quasi certo, sarà nella testa di chiunque avrà la fortuna di tuffarsi dentro la sua immensità digitale. Perché di questo si tratta: di un universo parallelo e vivo, complesso, esteso, profondo. Un universo che accoglie senza poi lasciar più uscire. Una gabbia onnivora e anche… brutta. Quindi ostile, sbagliata, marcia. Un mondo più umano dell’umano, giusto per ricordare la riflessione ...

