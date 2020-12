Cyberpunk 2077: CD Projekt RED al lavoro su un avviso per il rischio convulsioni da epilessia fotosensibile (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In alcuni report online è emerso che Cyberpunk 2077 può innescare convulsioni da epilessia fotosensibile. Ecco la risposta degli sviluppatori Alcune immagini e scene in Cyberpunk 2077 di CD Projekt possono innescare convulsioni da epilessia fotosensibile. Questo è il succo del discorso di alcuni report di siti specializzati. Questi hanno descritto il gioco da parte di persone affette da epilessia. Il setting di Night City di Cyberpunk 2077 sembra vantare molti club e bar con luci intense che sono “fortemente pericolose per chi soffre di epilessia fotosensibile” si legge nei report. Inoltre, anche il rocker Johnny ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In alcuni report online è emerso chepuò innescareda. Ecco la risposta degli sviluppatori Alcune immagini e scene indi CDpossono innescareda. Questo è il succo del discorso di alcuni report di siti specializzati. Questi hanno descritto il gioco da parte di persone affette da. Il setting di Night City disembra vantare molti club e bar con luci intense che sono “fortemente pericolose per chi soffre di” si legge nei report. Inoltre, anche il rocker Johnny ...

