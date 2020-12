Crisanti: “La terza ondata è una certezza, ci vorranno mesi prima che il vaccino abbia effetto” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) . Secondo Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, “la terza ondata di Coronavirus in queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile, ci attende un inverno preoccupante. L’Italia alla fine della prossima settimana sarà il paese con più morti in Europa, non è qualcosa di cui essere orgogliosi”. L’Italia sta ancora affrontando la seconda ondata della pandemia di Coronavirus ma gli esperti guardano già alla terza, che allo stato attuale “è una certezza”. Parola di Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, che intervenendo a L’aria che tira su La7 ha fatto il punto della situazione dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese e di cosa dovremo aspettarci ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 9 dicembre 2020) . Secondo Andrea, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, “ladi Coronavirus in queste condizioni è una. Siamo in una situazione grave stabile, ci attende un inverno preoccupante. L’Italia alla fine della prossima settimana sarà il paese con più morti in Europa, non è qualcosa di cui essere orgogliosi”. L’Italia sta ancora affrontando la secondadella pandemia di Coronavirus ma gli esperti guardano già alla, che allo stato attuale “è una”. Parola di Andrea, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, che intervenendo a L’aria che tira su La7 ha fatto il punto della situazione dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese e di cosa dovremo aspettarci ...

