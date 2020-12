Crisanti avverte: 'Prima che il vaccino abbia un impatto ci vorranno mesi' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Intervenendo ad Accordi e Disaccordi su Nove, il virologo Andrea Crisanti ha dichiarato: "Prima che il vaccino avrà un suo impatto ci vorrà del tempo perché è stato calcolato che bisognerà raggiungere ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 dicembre 2020) Intervenendo ad Accordi e Disaccordi su Nove, il virologo Andreaha dichiarato: "che ilavrà un suoci vorrà del tempo perché è stato calcolato che bisognerà raggiungere ...

ilpopolano : Blog Post: CRISANTI AVVERTE SULLA TERZA ONDATA - - Massimo10489625 : ???? #CORONAVIRUS #VACCINO 'Ci vorranno ancora sei mesi…' Ecco quando avrà impatto il vaccino Per Crisanti i nume… - LLLloyd1 : RT @ilgiornale: Per Crisanti i numeri dei decessi non caleranno prima di tre settimane. Poi avverte: 'La sfida vera sarà dopo Natale' https… - ilgiornale : Per Crisanti i numeri dei decessi non caleranno prima di tre settimane. Poi avverte: 'La sfida vera sarà dopo Natal… - SempreLibero2 : MI RITORNANO IN MENTE LE PAROLE DI CRISANTI... Covid – Uk dà il via libera al vaccino di Pfizer. Critiche dell’Ema… -