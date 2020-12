Crescono in Italia le start-up innovative a vocazione sociale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. - (Adnkronos) - Un segnale positivo, in un contesto di fragilità economica, arriva nel 2020 dalle start-up innovative, che dal 2013 hanno registrato una crescita di 12 volte raggiungendo quota 12.014 (+10% nell'ultimo anno). In particolare, salgono a 267 le start-up innovative a vocazione sociale (Siavs), ovvero le aziende che offrono soluzioni alle esigenze più impellenti del terzo settore coprendo ambiti che vanno dalla healthcare all'education, dal wellness fino alla digital transformation: caratterizzate da una più marcata presenza femminile, di giovani under 35 e di personale altamente qualificato, le Siavs sono cresciute di 19 volte dal 2013 ad oggi. Soprattutto, hanno segnato un +19% nell'ultimo anno, sottolineando la necessità di soluzioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. - (Adnkronos) - Un segnale positivo, in un contesto di fragilità economica, arriva nel 2020 dalle-up, che dal 2013 hanno registrato una crescita di 12 volte raggiungendo quota 12.014 (+10% nell'ultimo anno). In particolare, salgono a 267 le-up(Siavs), ovvero le aziende che offrono soluzioni alle esigenze più impellenti del terzo settore coprendo ambiti che vanno dalla healthcare all'education, dal wellness fino alla digital transformation: caratterizzate da una più marcata presenza femminile, di giovani under 35 e di personale altamente qualificato, le Siavs sono cresciute di 19 volte dal 2013 ad oggi. Soprattutto, hanno segnato un +19% nell'ultimo anno, sottolineando la necessità di soluzioni ...

Roma, 9 dic. - (Adnkronos) - Un segnale positivo, in un contesto di fragilità economica, arriva nel 2020 dalle start-up innovative, che dal 2013 hanno registrato una crescita di 12 volte raggiungendo ...

Loquis, l'app italiana di viaggi che spopola sul web: il mondo raccontato da chi l'ha visitato

Loquis è un'app italiana nata nel 2018, dedicata ai viaggi e al turismo, che nel corso del disastroso 2020 è riuscita, come altre piccole interessanti realtà, a crescere ...

