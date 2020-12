Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questo articolo è pubblicato sul numero 50 di Vanity Fair in edicola fino al 15 dicembre 2020 Chiara Montanari ha 46 anni ed è una capo spedizione in Antartide. Il suo mestiere, in breve, è gestire le emergenze e le cose che vanno storte (e in Antartide parecchie cose vanno storte) nelle basi di studio sui ghiacci. Chiara spiega che nonostante le immagini satellitari, gli studi e le esperienze, tuttavia quando si affronta un nuovo viaggio in mezzo al bianco della neve, ci si può trovare di fronte a un crepaccio. Quando succede, sostiene che non serve farsi troppe domande e neppure soffermarsi per capirne la profondità. Ancora peggio sarebbe lamentarsi o guardarsi indietro e arrabbiarsi per la tutta la strada fatta per arrivare fino a lì. Tutte energie sprecate, racconta Chiara: perché in Antartide, dove tutto succede più velocemente e ti puoi ritrovare morto congelato in pochi minuti, più che stare fermi conta muoversi, perché se ti muovi aumenti le tue possibilità di sopravvivere, se stai fermo quelle di morire. Mentre parliamo, Chiara mi spiega che la situazione dell’Antartide le ha insegnato a gestire la pandemia. Soprattutto le ha fatto capire la differenza tra resistenza e resilienza. Di fronte a un crepaccio, per esempio, la resistenza ti fa opporre all’imprevisto, ti fa arrabbiare, ti immobilizza. La resilienza, invece, ti insegna a convivere con l’ostacolo, a provare ad aggirarlo, a non stare fermo. «Sembra poco, invece a più di 50 gradi sotto zero, imparare la resilienza significa non solo salvarti la vita, ma anche costruire un futuro nuovo, un futuro possibile. Perché se stai fermo e ti lamenti, muori di sicuro. Se ti muovi e agisci, rischi di sopravvivere». Ho chiacchierato con Chiara Ferragni e Fedez alla fine del servizio fotografico che vedrete nelle prossime pagine. Abbiamo scelto di dedicare loro la nostra copertina dei 20 personaggi italiani più significativi del 2020 per tanti motivi: l’influenza che esercitano, l’impegno che hanno dimostrato, la capacità di utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione, la coscienza civile e politica che stanno sviluppando. La cosa che più mi è rimasta impressa di quanto ci siamo detti (trovate l’intervista video sul nostro sito e quella ancora più bella di Marco Missiroli a pagina 28 del magazine) è una frase di Chiara: «non riesco a stare ferma, ogni giorno devo trovare un’esperienza che faccia imparare qualcosa di nuovo a me e alla mia famiglia. Fede mi prende in giro, lui starebbe in casa, sul divano. Ma poi mi segue. Ed è felice. Ci completiamo. Io completo lui. Lui completa me. E così non stiamo mai fermi. E così impariamo sempre cose nuove». Non so perché, ma tra la Chiara capo spedizione in Antartide e la Chiara imprenditrice digitale, non vedo tante differenze. Di fronte a un crepaccio nel ghiaccio o a una pandemia globale, non stanno mai ferme. Si muovono, sopravvivono. E magari costruiscono anche un futuro nuovo, un futuro possibile. Non è poco. Anzi, a volte è tutto. Buona lettura PS: con questo numero speciale di Vanity Fair abbiamo fatto una donazione ad Anpas Lombardia e Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Lombardia per l’acquisto di due mezzi di soccorso. Continuate a scrivermi pensieri, consigli e riflessioni a smarchetti@condenast.it