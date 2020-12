Covid, un sondaggio: solo 15% italiani vorrebbe Natale senza restrizioni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Con l’8 dicembre siamo entrati ufficialmente nel periodo natalizio.Quest’anno, però, vivremo un Natale insolito in un periodo di restrizioni e limitazioni dovute alla diffusione del Covid 19. La paura di una terza ondata scatenata da una ipotetica rilassatezza durante i giorni di festa porta un terzo degli italiani a desiderare un Natale con restrizioni e lockdown mirati, pur di non ripetere l’esperienza dopo le vacanze estive. solo il 15,7% vorrebbe un Natale “libero”, con negozi, bar e ristoranti aperti e con il classico shopping accompagnato da pranzi e cene con amici e parenti. Sono alcuni dati di un sondaggio di Euromedia Research. La paura del contagio è ancora alta e per questo il 65% degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Con l’8 dicembre siamo entrati ufficialmente nel periodo natalizio.Quest’anno, però, vivremo uninsolito in un periodo die limitazioni dovute alla diffusione del19. La paura di una terza ondata scatenata da una ipotetica rilassatezza durante i giorni di festa porta un terzo deglia desiderare uncone lockdown mirati, pur di non ripetere l’esperienza dopo le vacanze estive.il 15,7%un“libero”, con negozi, bar e ristoranti aperti e con il classico shopping accompagnato da pranzi e cene con amici e parenti. Sono alcuni dati di undi Euromedia Research. La paura del contagio è ancora alta e per questo il 65% degli ...

