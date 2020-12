Covid Russia, avviso shock per chi si vaccina: “Non bevete alcol per due mesi” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Emergenza Covid in Russia, le autorità avvertono sul vaccino Sputnik V: sconsigliato consumare alcolici per quasi due mesi se si vuole procedere alla vaccinazione. A rischio l’efficacia del farmaco. Mentre il Moscow Times riferisce come i nuovi contagi da coronavirus riguardino ben 26.190 persone nelle ultime 24 ore (con 559 invece che hanno perso la L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Emergenzain, le autorità avvertono sul vaccino Sputnik V: sconsigliato consumareici per quasi due mesi se si vuole procedere allazione. A rischio l’efficacia del farmaco. Mentre il Moscow Times riferisce come i nuovi contagi da coronavirus riguardino ben 26.190 persone nelle ultime 24 ore (con 559 invece che hanno perso la L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Potemkin959 : Problemi gravi in Russia Dopo il vaccino non si deve bere alcol per due mesi Chi sa come funziona nella Santa Madr… - dantes76 : Russia, San Pietroburgo: Irruzione della Polizia contro assembramenti e violazione delle norme Anti covid in divers… - euronewsit : L'iniziativa per sopperire al carente parco auto delle strutture sanitarie: mobilitati 3.000 volontari in 10 region… - scenarieconomic : Mhh nell'inverno russo prevedo scarso successo per la vaccinazione volontaria. - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Russia, Covid: passaggio auto per i medici in visita domiciliare A dicembre,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Russia Covid Russia, niente alcool per chi si vaccina Adnkronos Covid Russia, avviso shock per chi si vaccina: “Non bevete alcol per due mesi”

Emergenza Covid in Russia, le autorità avvertono sul vaccino Sputnik V: sconsigliato consumare alcolici per quasi due mesi.

Vaccino coronavirus, dopo quanto tempo fa effetto: la risposta

Dopo quanto tempo il vaccino per il coronavirus di Pfizer e BionTech fa effetto? L'agenzia americana dà finalmente una risposta ...

Emergenza Covid in Russia, le autorità avvertono sul vaccino Sputnik V: sconsigliato consumare alcolici per quasi due mesi.Dopo quanto tempo il vaccino per il coronavirus di Pfizer e BionTech fa effetto? L'agenzia americana dà finalmente una risposta ...