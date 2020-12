Covid: Pfizer su allergie: 'Vaccino ben tollerato, da Gb misure precauzionali temporanee' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Vaccino anti Covid di Pfizer/BioNTech, di cui la Gran Bretagna ha avviato ieri come primo Paese al mondo, la somministrazione su alcune migliaia di persone, è stato "ben tollerato" durante la ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilantidi/BioNTech, di cui la Gran Bretagna ha avviato ieri come primo Paese al mondo, la somministrazione su alcune migliaia di persone, è stato "ben" durante la ...

chetempochefa : “Mi sento una privilegiata” Margaret Keenan, una donna novantenne dell’Irlanda del Nord, è la prima persona al mon… - SkyTG24 : 'Il mio consiglio a chiunque viene offerto il vaccino è di farlo: se posso averlo a 90 anni, allora puoi averlo anc… - Agenzia_Ansa : #Covid: rapporto Fda, vaccino Pfizer efficace e sicuro. In settimana atteso il via libera #ANSA - LaCiuraRaffaele : Leggere tutto - VittorioFerram1 : Cts, Iss e Pfizer smentiscono Arcuri sulle siringhe per il vaccino anti Covid -