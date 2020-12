Covid, nuovo farmaco antivirale uccide il virus in 24 ore: La scoperta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Un nuovo farmaco antivirale, chiamato MK-4482/EIDD-2801 o Molnupiravir, riesce a sopprimere completamente la trasmissione del virus entro 24 ore, secondo quanto scoperto dai ricercatori dell’Istituto di scienze biomediche della Georgia State University. I limiti degli attuali farmaci anti-Covid La pandemia sta avendo un impatto che gli esperti non faticano a definire “catastrofico” sulla salute umana. Ottenere il controllo su di essa dipenderà dall’interruzione delle catene di trasmissione, fino a quando non si manifesterà l’immunità di gregge indotta dal vaccino o acquisita naturalmente. I trattamenti antivirali approvati fino ad oggi contro il Covid, come il Remdesivir – primo farmaco autorizzato negli Usa ma considerato oggi non ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Un, chiamato MK-4482/EIDD-2801 o Molnupiravir, riesce a sopprimere completamente la trasmissione delentro 24 ore, secondo quanto scoperto dai ricercatori dell’Istituto di scienze biomediche della Georgia State University. I limiti degli attuali farmaci anti-La pandemia sta avendo un impatto che gli esperti non faticano a definire “catastrofico” sulla salute umana. Ottenere il controllo su di essa dipenderà dall’interruzione delle catene di trasmissione, fino a quando non si manifesterà l’immunità di gregge indotta dal vaccino o acquisita naturalmente. I trattamenti antivirali approvati fino ad oggi contro il, come il Remdesivir – primoautorizzato negli Usa ma considerato oggi non ...

BERNA - Sono ben dieci le domande che Lorenzo Quadri intende sottoporre al Consiglio federale durante l’ora delle domande. E riguardano le nuove misure più restrittive messe in consultazione da Berna ...

Addio a suor Dina, insegnante di musica: è morta con il Covid

GEMONA. Addio a suor Dina Antonello, una vita da insegnante e dirigente nella scuola “Santa Maria degli Angeli” di via Dante. Suor Dina è morta lunedì 7 dicembre all’età di 79 anni nel convento delle ...

