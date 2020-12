Covid, morti altri 4 medici: il totale da inizio pandemia sale a 242 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) altri 4 medici hanno perso la vita a causa della pandemia di Covid-19. Sono Pier Luigi Crivelli (anestesista), Roberto Governi (odontoiatra), Roberto Di Fortunato (oculista) e Claudio Noacco (... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 dicembre 2020)hanno perso la vita a causa delladi-19. Sono Pier Luigi Crivelli (anestesista), Roberto Governi (odontoiatra), Roberto Di Fortunato (oculista) e Claudio Noacco (...

