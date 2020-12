Covid, lo studio shock: bambino di 4 anni positivo già a novembre 2019 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUno studio che potrebbe riscrivere la “storia” dell’epidemia di Covid-19. Un bambino di 4 anni sarebbe stato contagiato ben tre mesi prima di quello che abbiamo sempre ritentuo essere il paziente 1 in Italia, ovvero il caso di Codogno. Come riporta l’Ansa, il bimbo aveva i sintomi del morbillo e invece era Covid-19, solo che ancora non lo si poteva immaginare perchè era il primo dicembre del 2019. A dimostrare che il virus SarsCov2 circolava in Italia già dal tardo autunno dell’anno scorso è uno studio dell’università Statale di Milano, pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseasese. Il bambino di 4 anni, sottoposto a tampone, già dal 21 novembre aveva iniziato a stare male con ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUnoche potrebbe riscrivere la “storia” dell’epidemia di-19. Undi 4sarebbe stato contagiato ben tre mesi prima di quello che abbiamo sempre ritentuo essere il paziente 1 in Italia, ovvero il caso di Codogno. Come riporta l’Ansa, il bimbo aveva i sintomi del morbillo e invece era-19, solo che ancora non lo si poteva immaginare perchè era il primo dicembre del. A dimostrare che il virus SarsCov2 circolava in Italia già dal tardo autunno dell’anno scorso è unodell’università Statale di Milano, pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseasese. Ildi 4, sottoposto a tampone, già dal 21aveva iniziato a stare male con ...

