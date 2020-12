Covid, le Regioni avvertono: “Con il ritorno a scuola si rischia il caos nei trasporti” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – “Come sappiamo, il coefficiente massimo di riempimento dei mezzi del trasporto pubblico locale resterà al 50% anche al termine della seconda ondata dell’emergenza sanitaria in corso, mentre va prefigurandosi un ritorno degli studenti della secondaria in presenza, dal 7 gennaio, al 75% della popolazione scolastica. Con presumibile incremento al 100% nelle settimane successive. Con utenza scolastica a regime e riempimento dei mezzi al 50% sono ovvie le conseguenti criticità“. È quanto ha sottolineato Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania e coordinatore della commissione Infrastrutture e Trasporti della Conferenza delle Regioni, durante un’audizione in commissione Istruzione del Senato, alla quale è intervenuto anche l’assessore della Regione Liguria, Giovanni Berrino. Leggi su dire (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – “Come sappiamo, il coefficiente massimo di riempimento dei mezzi del trasporto pubblico locale resterà al 50% anche al termine della seconda ondata dell’emergenza sanitaria in corso, mentre va prefigurandosi un ritorno degli studenti della secondaria in presenza, dal 7 gennaio, al 75% della popolazione scolastica. Con presumibile incremento al 100% nelle settimane successive. Con utenza scolastica a regime e riempimento dei mezzi al 50% sono ovvie le conseguenti criticità“. È quanto ha sottolineato Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania e coordinatore della commissione Infrastrutture e Trasporti della Conferenza delle Regioni, durante un’audizione in commissione Istruzione del Senato, alla quale è intervenuto anche l’assessore della Regione Liguria, Giovanni Berrino.

