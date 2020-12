Covid, l’allarme delle ong: “Nei Paesi poveri 9 persone su 10 rischiano di restare senza vaccino” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – In quasi 70 Paesi a basso reddito nove cittadini su dieci rischiano di non avere accesso al vaccino contro il Covid-19. Oltre la meta’ dei prodotti principali e’ stata gia’ acquistata dai Paesi piu’ ricchi, dove vive meno di un sesto della popolazione mondiale. A calcolarlo e’ la People’s Vaccine Alliance, una coalizione di organizzazioni non governative tra le quali figurano Oxfam e Amnesty international. Gli esperti hanno analizzato gli accordi raggiunti in tutto il pianeta con le aziende produttrici degli otto prodotti piu’ prossimi a una commercializzazione, tra i quali quello messo a punto dalle aziende Pfizer e Biontech che il Regno Unito ha iniziato a distribuire ieri per le fasce piu’ a rischio. Leggi su dire (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – In quasi 70 Paesi a basso reddito nove cittadini su dieci rischiano di non avere accesso al vaccino contro il Covid-19. Oltre la meta’ dei prodotti principali e’ stata gia’ acquistata dai Paesi piu’ ricchi, dove vive meno di un sesto della popolazione mondiale. A calcolarlo e’ la People’s Vaccine Alliance, una coalizione di organizzazioni non governative tra le quali figurano Oxfam e Amnesty international. Gli esperti hanno analizzato gli accordi raggiunti in tutto il pianeta con le aziende produttrici degli otto prodotti piu’ prossimi a una commercializzazione, tra i quali quello messo a punto dalle aziende Pfizer e Biontech che il Regno Unito ha iniziato a distribuire ieri per le fasce piu’ a rischio.

Agenzia_Ansa : L'utilizzo di clorochina o idrossiclorochina, farmaci utilizzati contro il Covid-19 può provocare disturbi psichiat… - tizianacampodon : RT @francofontana43: Effetti collaterali del Covid Il Fatto lancia l’allarme: sono saltati i controllo e la prevenzione. Solo due esempi: u… - Cia_Agricoltura : Su @Avvenire_Nei l'allarme di #Cia in vista della chiusura tra #Comuni nei giorni clou delle #feste come previsto n… - italmud : RT @francofontana43: Effetti collaterali del Covid Il Fatto lancia l’allarme: sono saltati i controllo e la prevenzione. Solo due esempi: u… - News24Italy : #Live - Maltempo, non cessa l'allarme. Covid, ancora alto il numero delle vittime nel padovano -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’allarme Visoni in Danimarca, i corpi abbattuti per coronavirus raffiorano dalle fosse Corriere della Sera