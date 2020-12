Covid, la terza ondata è sicura. Gennaio e febbraio saranno mesi terribili: lo dicono gli esperti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) «La terza ondata in queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile. Ci attende un inverno preoccupante». Il professor Andrea Crisanti si esprime così a L’aria che tira. «Per un effetto paradosso, una regione preparata dal punto di vista sanitario adotta misure più blande. E consente la maggiore circolazione del virus. Alla fine di questa esperienza, gli indicatori di queste zone andrebbero ripensati. L’obiettivo è mantenere l’attività economica o tutelare la salute? Bisogna trovare il giusto compromesso». La terza ondata è dietro l’angolo «Prima che il vaccino abbia effetto passeranno mesi. L’Italia alla fine della prossima settimana sarà il paese con più morti in Europa. Non è qualcosa di cui essere orgogliosi. Natale, con scuole chiuse e fabbriche a ritmo ridotto, va ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) «Lain queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile. Ci attende un inverno preoccupante». Il professor Andrea Crisanti si esprime così a L’aria che tira. «Per un effetto paradosso, una regione preparata dal punto di vista sanitario adotta misure più blande. E consente la maggiore circolazione del virus. Alla fine di questa esperienza, gli indicatori di queste zone andrebbero ripensati. L’obiettivo è mantenere l’attività economica o tutelare la salute? Bisogna trovare il giusto compromesso». Laè dietro l’angolo «Prima che il vaccino abbia effetto passeranno. L’Italia alla fine della prossima settimana sarà il paese con più morti in Europa. Non è qualcosa di cui essere orgogliosi. Natale, con scuole chiuse e fabbriche a ritmo ridotto, va ...

