Covid, la Svizzera ferma tutti i treni da e per l’Italia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A partire da giovedì 10 dicembre 2020, la Svizzera interromperà i collegamenti ferroviari da e per l’Italia. L’annuncio è arrivato dalle FFS (Ferrovie federali svizzere) che tramite un comunicato hanno spiegato che la decisione “è legata a un decreto delle autorità italiane”. I treni dunque circoleranno fino al confine svizzero, sia treni a lunga percorrenza che a livello regionale TILO. I treni nel traffico regionale tra Briga e Domodossola continuano a circolare. Secondo i giornali locali, l’FFS giudicherebbe inattuabili i controlli anti-contagio richiesti dall’Italia dopo l’ultimo Dpcm, tra cui la misurazione della febbre a tutti i passeggeri e il tampone negativo obbligatorio per chi arriva dalla Svizzera. Leggi anche: 1. Crisanti: “La terza ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A partire da giovedì 10 dicembre 2020, lainterromperà i collegamenti ferroviari da e per. L’annuncio è arrivato dalle FFS (Ferrovie federali svizzere) che tramite un comunicato hanno spiegato che la decisione “è legata a un decreto delle autorità italiane”. Idunque circoleranno fino al confine svizzero, siaa lunga percorrenza che a livello regionale TILO. Inel traffico regionale tra Briga e Domodossola continuano a circolare. Secondo i giornali locali, l’FFS giudicherebbe inattuabili i controlli anti-contagio richiesti daldopo l’ultimo Dpcm, tra cui la misurazione della febbre ai passeggeri e il tampone negativo obbligatorio per chi arriva dalla. Leggi anche: 1. Crisanti: “La terza ...

