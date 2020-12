Covid, la corsa al vaccino favorisce i ricchi. Oxfam: “In 67 Paesi in via di sviluppo il 90% delle persone non lo riceverà prima del 2022” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In 67 Paesi in via di sviluppo, allo stato dei fatti, nove persone su dieci rimarranno senza vaccino per tutto il 2021, mentre le Nazioni più ricche hanno accumulato dosi sufficienti a vaccinare quasi tre volte la loro intera popolazione, sempre se quelli attualmente in sperimentazione clinica saranno tutti approvati per l’uso. Il Canada si è assicurato dosi sufficienti a vaccinare la propria popolazione quasi cinque volte, l’Unione europea 2,3 volte. È la denuncia di Oxfam e delle altre organizzazioni della People’s Vaccine Alliance, tra cui Amnesty International, Frontline AIDS e Global Justice Now, che lanciano un appello a governi e industrie farmaceutiche affinché rendano “il vaccino un bene pubblico globale”. GLI ACCORDI TRA Paesi E CASE ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In 67in via di, allo stato dei fatti, novesu dieci rimarranno senzaper tutto il 2021, mentre le Nazioni più ricche hanno accumulato dosi sufficienti a vaccinare quasi tre volte la loro intera popolazione, sempre se quelli attualmente in sperimentazione clinica saranno tutti approvati per l’uso. Il Canada si è assicurato dosi sufficienti a vaccinare la propria popolazione quasi cinque volte, l’Unione europea 2,3 volte. È la denuncia dialtre organizzazioni della People’s Vaccine Alliance, tra cui Amnesty International, Frontline AIDS e Global Justice Now, che lanciano un appello a governi e industrie farmaceutiche affinché rendano “ilun bene pubblico globale”. GLI ACCORDI TRAE CASE ...

