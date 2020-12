Covid, la Cina scarica la colpa sull’Italia: a novembre il virus era già a Milano e Torino (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo aver inizialmente accusato una partita di salmone scandivano, la Cina prova ad usare l’Italia come capro espiatorio per la nascita del Covid. Se è difficile attribuire ad un intero Paese la responsabilità per la nascita di un virus incontrollabile, bisogna comunque prendere atto del fatto che la Cina sta cercando in ogni modo di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo aver inizialmente accusato una partita di salmone scandivano, laprova ad usare l’Italia come capro espiatorio per la nascita del. Se è difficile attribuire ad un intero Paese la responsabilità per la nascita di unincontrollabile, bisogna comunque prendere atto del fatto che lasta cercando in ogni modo di L'articolo proviene da Leggilo.org.

repubblica : Covid, la Cina sposta in Italia l'origine del virus - LegaSalvini : Mario Giordano: 'Ora la Cina dice che l’origine del Covid è l’Italia? Cari cinesi, dovete pagare per i danni che av… - CarliniVittorio : Io ho nulla contro i cinesi come popolo. Ma la tanto amata Cina, di quelli che 'guardate Pechino, lì si che sanno g… - ramveggie : Covid-19, virus in un bimbo a Milano nel novembre 2019 Covid-19, virus in un bimbo a Milano nel novembre 2019Nuove… - lccatt : RT @repubblica: Covid, la Cina sposta in Italia l'origine del virus -