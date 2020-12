Covid, la Cina gioca allo «scaricabarile»: “Noi innocenti. Virus nato in Italia” (ma anche no) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quello dello «scaricabarile» era un gioco per ragazzi, che consisteva nel porsi schiena contro schiena, tenendosi con le braccia incrociate e piegate, alzandosi a vicenda più volte. Quest’attività ludica è diventata oggi “lo sport preferito” della Cina. Il paese, di fronte alla rabbia globale per l’iniziale cattiva gestione dell’epidemia, sta tentando di riscrivere la storia. In queste settimane hanno suscitato gran clamore le dichiarazioni del tedesco Alexander Kekulé, direttore dell’Istituto di microbiologia medica dell’Universitätsklinikum Halle all’emittente televisiva tedesca Zdf, che è diventato oggi (suo malgrado) una star della propaganda cinese anti Covid. «Il Virus diffuso in tutto il mondo in questo momento non è il Virus di Wuhan. È il Virus del nord Italia», questa la ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quello dello «» era un gioco per ragazzi, che consisteva nel porsi schiena contro schiena, tenendosi con le braccia incrociate e piegate, alzandosi a vicenda più volte. Quest’attività ludica è diventata oggi “lo sport preferito” della. Il paese, di fronte alla rabbia globale per l’iniziale cattiva gestione dell’epidemia, sta tentando di riscrivere la storia. In queste settimane hanno suscitato gran clamore le dichiarazioni del tedesco Alexander Kekulé, direttore dell’Istituto di microbiologia medica dell’Universitätsklinikum Halle all’emittente televisiva tedesca Zdf, che è diventato oggi (suo malgrado) una star della propaganda cinese anti. «Ildiffuso in tutto il mondo in questo momento non è ildi Wuhan. È ildel nord Italia», questa la ...

