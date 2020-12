Covid in Italia: 499 morti, tasso di positività al 10,8% (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 12.756 i nuovi casi di positività in Italia nelle ultime 24 ore. Il bilancio della pandemia si aggiorna con altri 499 decessi (ieri erano 634). Con appena 118 mila tamponi processati, il tasso di positività sale rispetto a ieri, al 10,8% Sono quasi 40 mila i guariti. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 12.756 i nuovi casi diinnelle ultime 24 ore. Il bilancio della pandemia si aggiorna con altri 499 decessi (ieri erano 634). Con appena 118 mila tamponi processati, ildisale rispetto a ieri, al 10,8% Sono quasi 40 mila i guariti.

