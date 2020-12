Covid, “il virus circolava a Milano già a dicembre del 2019”. Lo studio su un caso di un bambino (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il virus circolava a Milano già da dicembre 2019. La conferma di una ipotesi, già al vaglio degli scienziati, arriva da un tampone orofaringeo di un bambino, raccolto a fine novembre, quindi circa 3 mesi prima che venisse scoperto il paziente 1 a Codogno. A dimostrarlo è uno studio dell’Università Statale di Milano, pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseases. Il Laboratorio subnazionale accreditato Oms per la sorveglianza di morbillo e rosolia dell’ateneo firma il lavoro e Gian Vincenzo Zuccotti, presidente del Comitato di direzione della Facoltà di medicina e chirurgia, ne ha comunicato oggi i risultati. Uno studio dell’Istituto superiore di sanità aveva già verificato, lo scorso giugno, la circolazione del virus nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilgià da2019. La conferma di una ipotesi, già al vaglio degli scienziati, arriva da un tampone orofaringeo di un, raccolto a fine novembre, quindi circa 3 mesi prima che venisse scoperto il paziente 1 a Codogno. A dimostrarlo è unodell’Università Statale di, pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseases. Il Laboratorio subnazionale accreditato Oms per la sorveglianza di morbillo e rosolia dell’ateneo firma il lavoro e Gian Vincenzo Zuccotti, presidente del Comitato di direzione della Facoltà di medicina e chirurgia, ne ha comunicato oggi i risultati. Unodell’Istituto superiore di sanità aveva già verificato, lo scorso giugno, la circolazione delnelle ...

stanzaselvaggia : Mi piacciono il suo golfino grigio a pois, la t-shirt scema col pinguino, la tinta carota come certe dive degli ann… - GassmanGassmann : L’immagine della signora inglese ,prima vaccinata contro il covid, mi ha emozionato. Facciamo i bravi e ce la farem… - CottarelliCPI : Oggi è arrivata la notizia che il novembre del 2020 è stato il novembre più caldo di sempre... Purtroppo non c'è so… - maurizioft : @discordoconme @PoliticaPerJedi 'Calenda (che è dentro al governo con Ricciardi' >> vero '- resp salute di Azione'… - vicgri2 : RT @limesonline: ???? Il mondo oggi L'accordo sull'Irlanda del Nord e altre notizie interessanti via @FedericoPetroni con un'analisi di @… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid “il Coronavirus: in Sicilia primo trapianto di fegato tra pazienti positivi latinaoggi.eu