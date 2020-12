Covid, il vaccino della disuguaglianza: a Paesi poveri solo briciole (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Corsa al vaccino, come da copione, sotto il segno delle disparità che porta in superficie la disuguaglianza tra le diverse aree del mondo con i Paesi che fanno parte della cosiddetta fascia povera, ancora una volta svantaggiati, costretti a cedere il passo ai più fortunati Paesi ricchi. Il prossimo anno in 67 Paesi poveri si potrà vaccinare solo 1 persona su 10 contro il Covid-19, a meno che non vengano intraprese azioni urgenti da parte dei Governi e dell’industria farmaceutica, per assicurarsi che vengano prodotte le dosi necessarie a soddisfare il reale fabbisogno mondiale. Al contrario, le nazioni più ricche hanno acquistato dosi sufficienti per vaccinare la loro intera popolazione quasi tre volte entro la fine del 2021, se i ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Corsa al, come da copione, sotto il segno delle disparità che porta in superficie latra le diverse aree del mondo con iche fanno partecosiddetta fascia povera, ancora una volta svantaggiati, costretti a cedere il passo ai più fortunatiricchi. Il prossimo anno in 67si potrà vaccinare1 persona su 10 contro il-19, a meno che non vengano intraprese azioni urgenti da parte dei Governi e dell’industria farmaceutica, per assicurarsi che vengano prodotte le dosi necessarie a soddisfare il reale fabbisogno mondiale. Al contrario, le nazioni più ricche hanno acquistato dosi sufficienti per vaccinare la loro intera popolazione quasi tre volte entro la fine del 2021, se i ...

stanzaselvaggia : Mi piacciono il suo golfino grigio a pois, la t-shirt scema col pinguino, la tinta carota come certe dive degli ann… - RobertoBurioni : Per l'ennesima volta mi viene attribuito un virgolettato mai detto. Mi riferivo agli effetti a LUNGO TERMINE del va… - SkyTG24 : 'Il mio consiglio a chiunque viene offerto il vaccino è di farlo: se posso averlo a 90 anni, allora puoi averlo anc… - Tiburnoofficial : Pratica di Mare base nazionale per la distribuzione del vaccino Milioni di dosi del vaccino anti-Covid - CarlaLagorio : @worfina42 @stexy73 @Agenzia_Ansa Per il Covid Attualmente sono disponibili dati limitati sull'uso di questo vaccin… -