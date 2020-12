Covid, il nuovo bollettino della Regione Lombardia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 9 dicembre, che sale di 1.233 nuovi casi. Coronavirus in Lombardia, 1.233 nuovi casi nelle ultime 24 ore su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 9 dicembre, che sale di 1.233 nuovi casi. Coronavirus in, 1.233 nuovi casi nelle ultime 24 ore su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, nuovo farmaco antivirale Molnupiravir uccide il virus in 24 ore: scoperta cambia tutto QuiFinanza Coronavirus Lazio, oggi 1.297 contagi: il bollettino

(Adnkronos) - Sono 1.297 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 33 morti. Calano i casi (-204) ...

Wall Street ancora da record in attesa del nuovo piano di aiuti. Milano frenata dal crollo di St

Piazza Affari resta indietro, appesantita dal colosso dei chip che fa slittare di un anno gli obiettivi a causa del Covid. Attesa per gli appuntamenti delle Banche centrali. Attesa per gli appuntament ...

