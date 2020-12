Covid, il consiglio dell’Iss per evitare che il coronavirus circoli in casa (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alfie Borromeo Secondo Gaetano Settimo, rappresentante del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto superiore di sanità ripreso dall’Ansa, negli ambienti domestici “abbiamo una scarsa attenzione ai ricambi dell’aria”. Questo può “rappresentare un elemento di criticità per la diffusione delle particelle virali di Sars-CoV-2”, ha aggiunto. Il consiglio, quindi, non è solo di spostare l’aria con impianti domestici di condizionamento, che “non la ricambiano ma movimentano quella già presente” con il rischio di far girare “inquinanti chimici oltre alla criticità per la presenza di più soggetti”. È invece opportuno, a detta di Gaetano Settimo, “aprire e spalancare le finestre almeno 5-10 minuti una volta ogni ora“. Gli ha fatto eco l’epidemiologo Gianni Rezza: “Laddove c’è ricambio d’aria c’è minore probabilità di diffusione dell’infezione da ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alfie Borromeo Secondo Gaetano Settimo, rappresentante del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto superiore di sanità ripreso dall’Ansa, negli ambienti domestici “abbiamo una scarsa attenzione ai ricambi dell’aria”. Questo può “rappresentare un elemento di criticità per la diffusione delle particelle virali di Sars-CoV-2”, ha aggiunto. Il, quindi, non è solo di spostare l’aria con impianti domestici di condizionamento, che “non la ricambiano ma movimentano quella già presente” con il rischio di far girare “inquinanti chimici oltre alla criticità per la presenza di più soggetti”. È invece opportuno, a detta di Gaetano Settimo, “aprire e spalancare le finestre almeno 5-10 minuti una volta ogni ora“. Gli ha fatto eco l’epidemiologo Gianni Rezza: “Laddove c’è ricambio d’aria c’è minore probabilità di diffusione dell’infezione da ...

