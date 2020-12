Covid | il bollettino di oggi | 12 756 nuovi casi e 499 morti | quasi un milione i guariti

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)9 dicembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia.sono stati registrati 12.756di coronavirus, 499 invece i decessi nelle ultime 24 ore. 118.745 i tamponi effettuati, il rapporto positivi tamponi è quindi del 10,7% in risalita rispetto a ieri. Sfiora ilil totale dei, nelle ultime 24 ore sono 39.266 in più. (segue dopo la foto) La Regione con piùpositivi su base giornaliera è il Veneto seguito da Campania, Lazio e Lombardia. In Toscana 505e 24, terapie intensive stabili In Toscana sono 505 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio ...