Covid, Fontana: “Da domenica Lombardia in zona gialla” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) MILANO – Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. L’annuncio lo dà direttamente il governatore Attilio Fontana, attraverso un videomessaggio in cui comunica l’andamento incoraggiante dei dati numeri dell’epidemia da covid sul territorio e di conseguenza, gli esiti positivi delle interlocuzioni con il governo. Leggi su dire (Di mercoledì 9 dicembre 2020) MILANO – Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. L’annuncio lo dà direttamente il governatore Attilio Fontana, attraverso un videomessaggio in cui comunica l’andamento incoraggiante dei dati numeri dell’epidemia da covid sul territorio e di conseguenza, gli esiti positivi delle interlocuzioni con il governo.

