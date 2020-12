Covid, dalle finestre aperte ai tamponi rapidi: i consigli del virologo per il pranzo di Natale in famiglia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Covid: i consigli del virologo per il pranzo di Natale in famiglia Il virologo Giovanni Di Perri elargisce alcuni consigli utili per affrontare in sicurezza il pranzo di Natale in famiglia ai tempi del Covid. Intervistato da La Stampa, il professore ordinario di Malattie infettive all’ Università di Torino ha elencato alcune regole che andrebbero seguite da chi proprio non può fare a meno di riunirsi con i parenti. Il primo consiglio, infatti, rimane quello di “non fare niente” per evitare qualsiasi rischio di contagio. “Secondo – continua Di Perri – evitate il pranzo seduti a tavola. Terzo: se proprio ci tenete datevi delle regole”. La premessa è ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020): idelper ildiinIlGiovanni Di Perri elargisce alcuniutili per affrontare in sicurezza ildiinai tempi del. Intervistato da La Stampa, il professore ordinario di Malattie infettive all’ Università di Torino ha elencato alcune regole che andrebbero seguite da chi proprio non può fare a meno di riunirsi con i parenti. Il primoo, infatti, rimane quello di “non fare niente” per evitare qualsiasi rischio di contagio. “Secondo – continua Di Perri – evitate ilseduti a tavola. Terzo: se proprio ci tenete datevi delle regole”. La premessa è ...

matteosalvinimi : 520mila euro per artisti, musei, biblioteche e luoghi di cultura in genere: le #Marche passano dalle parole ai fatt… - Profilo3Marco : RT @myrtamerlino: Domani dalle 13.00 avrò in diretta con me il presidente della regione Emilia-Romagna, @sbonaccini. Con lui parleremo del… - PTV_SISTeMA : Come riorganizzare i flussi pedonali di un #aeroporto ai tempi del #covid? Segui il nostro webinar gratuito, domani… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dalle Covid Toscana, dati da fascia gialla. Pochi tamponi: scarse richieste. Oggi 505 casi/ LIVE LA NAZIONE Covid, Mattarella-Governo “Azione europea contro la terza ondata”

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto in video conferenza l’incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giuseppe ...

Massimo 10 persone ad eventi pubblici e privati

La misura è stata annunciata dall’esecutivo cantonale, che ha sottolineato come l’indice di diffusione del coronavirus è tornato sopra l’uno ...

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto in video conferenza l’incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giuseppe ...La misura è stata annunciata dall’esecutivo cantonale, che ha sottolineato come l’indice di diffusione del coronavirus è tornato sopra l’uno ...