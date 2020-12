Covid, Canada come la Gran Bretagna: via libera al vaccino della Pfizer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Canada ha dato il via libera al vaccino della Pfizer contro il Covid-19, diventando il secondo Paese dopo il Regno Unito. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilha dato il viaalcontro il-19, diventando il secondo Paese dopo il Regno Unito. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

La denuncia delle ONG: "I paesi ricchi hanno accumulato troppi vaccini per il Covid-19"

Dall'accumulazione originaria del capitale a quella dei vaccini. Va a finire che proprio da qui si ridisegnerà il destino l'umanità post covid. Infatti, I paesi ricchi si sono assicurati abbastanza va ...

La denuncia delle ONG: "I paesi ricchi hanno accumulato troppi vaccini per il Covid-19"

Dall'accumulazione originaria del capitale a quella dei vaccini. Va a finire che proprio da qui si ridisegnerà il destino l'umanità post covid. Infatti, I paesi ricchi si sono assicurati abbastanza va ...