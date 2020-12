Covid | bollettino Lazio | oggi 1 297 contagi 800 a Roma e 33 morti Terapie intensive in calo

SkyTG24 : Covid Roma, arrivato il primo volo Alitalia Covid-tested da New York. Diretta - lorepregliasco : 993 morti COVID nel bollettino di oggi, mai così tanti dall'inizio dell'epidemia. Probabile che i dati contengano a… - SkyTG24 : ?? #Covid19, nuovo #Dpcm: 25 e 26/12 e 1/1 blocco degli spostamenti anche tra i Comuni - telado63 : RT @SardiniaPost: IL BOLLETTINO SANITARIO #Sardegna #Covid Crolla il numero dei tamponi fatti: oggi sono appena 2.043 contro la media di 4.… - infoitinterno : Oggi in Fvg 633 nuovi casi Covid e 30 decessi: bollettino del 9 dicembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

CATANZARO – Scendono i ricoveri e le persone in isolamento domiciliare, ma anche il numero dei nuovi positivi è significativo: 139 nuovi casi. Incide il numero dei guariti, ben 372. Sono questi i dati ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.. Di questi, 5 sono stati ...