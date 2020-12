Covid, bimbo di 4 anni di Milano aveva il virus già il 21 novembre 2019 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) . Ecco come lo hanno scoperto i ricercatori Era il 21 novembre 2019 quando un bambino di 4 anni si ammala e manifesta tosse e raffreddore, ma non si tratta della solita influenza stagionale. Il 30 novembre si reca con la L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) . Ecco come lo hanno scoperto i ricercatori Era il 21quando un bambino di 4si ammala e manifesta tosse e raffreddore, ma non si tratta della solita influenza stagionale. Il 30si reca con la L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : Aveva i sintomi del morbillo e invece era Covid-19, solo che ancora non lo si poteva immaginare perché era il primo… - Corriere : Lo studio: «Covid trovato in un bimbo a Milano a novembre 2019: fu scambiato per morbillo» - tempoweb : Covid in un bimbo a Milano già a dicembre 2019 #covid #bambino #milano - Yogaolic : Sintomi da morbillo, ma era #Milano #Covid: virus trovato a novembre 2019 in un bimbo di 4 anni - spocchianerazz1 : RT @Corriere: Lo studio: «Covid trovato in un bimbo a Milano a novembre 2019: fu scambiato per morbillo» -