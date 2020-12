Covid | Bergamo +103 nuovi positivi Lombardia | +1 233 casi e 69 decessi

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non solo continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (-1) e nei reparti (-460), ma è anche record di guariti e dimessi (23.090) Il numero dei tamponi effettuati è 14.175 e 1.233 sono i(8,6%).

LegaSalvini : 'DENTRO C'ERANO DEGLI SCENARI...'. IL PM RIVELA IL 'PIANO SEGRETO' ANTI COVID La procura di Bergamo indaga. - repubblica : Inchiesta a Bergamo sui morti Covid, scontro tra procura e Oms sull'immunità dei funzionari [di Andrea Tornago] [ag… - reportrai3 : Partita Atalanta-Valencia 19/02 focolaio Covid? Procura di Bergamo acquisisce elenco tifosi. Ricerca #Report… - GiorgioCarbon12 : RT @LegaSalvini: 'DENTRO C'ERANO DEGLI SCENARI...'. IL PM RIVELA IL 'PIANO SEGRETO' ANTI COVID La procura di Bergamo indaga. - patriziafrezzat : RT @Noiconsalvini: 'DENTRO C'ERANO DEGLI SCENARI...'. IL PM RIVELA IL 'PIANO SEGRETO' ANTI COVID La procura di Bergamo indaga. https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bergamo

Contrariamente a quanto stabilito ad ottobre dalla Federazione Pugilistica Italiana, la fase finale dei Campionati Italiani Junior, inizialmente posticipata per emergenza Covid tra la fine ...E’ di 48, rispetto ai 45 di ieri, il numero dei nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia ... di cui 108 in città, Bergamo 103, Brescia 265, Como 22, Lecco 44, Lodi 12, Mantova 29 ...