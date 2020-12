Covid: Bassetti prevede terza ondata a gennaio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Covid, l’infettivologo Bassetti: “Molto probabile che a gennaio arrivi una terza ondata, bisogna scongiurare i contagi” “Che ci sarà una terza ondata è molto probabile, anche perché a gennaio si mischieranno le infezioni da SarsCoV-2 con l’influenza stagionale. Occorre, quindi, porre particolare attenzione ai nostri comportamenti individuali: meglio ci comporteremo già da ora e non solo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 9 dicembre 2020), l’infettivologo: “Molto probabile che aarrivi una, bisogna scongiurare i contagi” “Che ci sarà unaè molto probabile, anche perché asi mischieranno le infezioni da SarsCoV-2 con l’influenza stagionale. Occorre, quindi, porre particolare attenzione ai nostri comportamenti individuali: meglio ci comporteremo già da ora e non solo… L'articolo Corriere Nazionale.

