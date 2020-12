Covid, assembramenti davanti alla seggiovia: la webcam oscura le immagini (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Covid: le immagini degli assembramenti alla seggiovia oscurate dalla webcam È polemica per alcune immagini catturate da una webcam situata nella Plan Maison, nel comprensorio di Cervinia, che sarebbero state oscurate dopo aver ripreso assembramenti di persone, vietati dalle norme anti-Covid, alla partenza della seggiovia. A denunciare l’accaduto è il quotidiano La Stampa, secondo cui lo scorso 3 dicembre, analizzando le immagini della webcam puntata sulla seggiovia di Plan Maison, a quota 2500 metri, almeno 300 persone si sono ritrovate tra le 9 e le 9,10 in attesa di prendere la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020): ledeglite dÈ polemica per alcunecatturate da unasituata nella Plan Maison, nel comprensorio di Cervinia, che sarebbero statete dopo aver ripresodi persone, vietati dalle norme anti-partenza della. A denunciare l’accaduto è il quotidiano La Stampa, secondo cui lo scorso 3 dicembre, analizzando ledellapuntata sulladi Plan Maison, a quota 2500 metri, almeno 300 persone si sono ritrovate tra le 9 e le 9,10 in attesa di prendere la ...

Ulisse0672 : @AlbertoLetizia2 Certo. Siamo laici. L'assaggio é arrivato quando 'per motivi di libertà religiosa' i nostri eroi d… - iceeke65 : RT @NoEvilHero: Il governo Conte causa Covid ci chiude in casa, vieta assembramenti, ma poi stanzia solo 9 miliardi per la sanità!? - ilbassanese : Montagna presa d'assalto nel ponte dell'Immacolata, in barba alle restrizioni Covid - Avv_Nike : RT @NoEvilHero: Il governo Conte causa Covid ci chiude in casa, vieta assembramenti, ma poi stanzia solo 9 miliardi per la sanità!? - tbuccico69 : RT @RobertaFantauz3: Nuovi sticker sui bus @InfoAtac @AtacNews file indiane per entrare dall'unica porta disponibile sui mezzi. @virginiara… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid assembramenti Covid, Abruzzo arancione: Pescara blinda i confini comunali contro gli assembramenti Il Messaggero Rapina al centro Globo in via Lanza di Scalea, armati di pistola portano via 8 mila euro (FOTO)

Sempre in tre armati di pistola sono entrati nel negozio di abbigliamento e scarpe Globo di via Lanza di Scalea. L’ennesimo colpo di una banda che in questi ultimi mesi […] L'articolo Rapina al centro ...

Dolore a Palermo, muore per Covid il presidente dello Sporting Village Giulio Caiazzo

L'imprenditore di origini campane, promotore della rinascita del circolo palermitano, è deceduto questa mattina, stroncato dal Covid19 L'articolo Dolore a Palermo, muore per Covid il presidente dello ...

Sempre in tre armati di pistola sono entrati nel negozio di abbigliamento e scarpe Globo di via Lanza di Scalea. L’ennesimo colpo di una banda che in questi ultimi mesi […] L'articolo Rapina al centro ...L'imprenditore di origini campane, promotore della rinascita del circolo palermitano, è deceduto questa mattina, stroncato dal Covid19 L'articolo Dolore a Palermo, muore per Covid il presidente dello ...