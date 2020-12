Covid | ancora 5 i morti in Abruzzo ieri registrati altri 312 positivi in Abruzzo

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 30710 i casial19indall’inizio dell’emergenza. Rispetto asi registrano 312 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 104 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 39, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 10 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Chieti e 10 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 994 (di età compresa tra 67 e 87 anni, 3 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 1 caso riguarda un decesso dei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casisono compresi anche 13267 dimessi/guariti (+499 rispetto a). ...

NEW YORK - Un quarto degli americani adulti non vuole farsi vaccinare contro il coronavirus, un altro quarto ancora non ha deciso. Lo rivela un sondaggio dell'Associated Press-Center for Public Affair ...Non è stato un rientro fortunato quello di Massenat (foto). Non bastava la quarantena per via del Covid: al rientro in squadra, sul parquet del Palaverde, l’americano si è procurato una distorsione al ...

Covid, ancora positivi dopo settimane: “Guariti potenziali portatori di virus” “Questo è il primo studio a fornire un dato certo sui pazienti (16,7%) ancora positivi al tampone dopo la guarigione – ha detto Landi. Questi risultati suggeriscono che una significativa quota di guariti potrebbe essere ancora potenziale portatore del virus.

Calano ancora in Italia i ricoveri ordinari per Covid, per il quarto giorno consecutivo, e quelli in terapia intensiva, per il secondo giorno consecutivo.

4,8 mila. L' epidemia di Covid durerà ancora un anno e mezzo circa. A dirlo è il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro durante un forum organizzato dall'Ansa.