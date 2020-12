Covid, Abruzzo supera i mille morti, il 53% sono avvenuti durante la seconda ondata (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'Aquila - Con nove decessi recenti, l'Abruzzo supera la soglia delle mille vittime. sono infatti 1.003, nel complesso, le persone decedute con il Covid-19 dall'inizio di marzo, quando ci fu la prima vittima, ad oggi. Più della metà dei decessi - il 52,9%, pari a 531 persone - sono avvenuti nella seconda ondata e, in particolare, dal 14 settembre, data in cui si registrò la prima morte dopo oltre 40 giorni di tregua estiva. I nove decessi segnalati nell'ultimo bollettino della Regione Abruzzo - uno dei quali risalente ai giorni scorsi ma comunicato solo oggi dalla Asl di competenza - riguardano persone di età compresa tra 50 e 91 anni: quattro in provincia dell'Aquila, quattro in provincia di Pescara e uno in provincia ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'Aquila - Con nove decessi recenti, l'la soglia dellevittime.infatti 1.003, nel complesso, le persone decedute con il-19 dall'inizio di marzo, quando ci fu la prima vittima, ad oggi. Più della metà dei decessi - il 52,9%, pari a 531 persone -nellae, in particolare, dal 14 settembre, data in cui si registrò la prima morte dopo oltre 40 giorni di tregua estiva. I nove decessi segnalati nell'ultimo bollettino della Regione- uno dei quali risalente ai giorni scorsi ma comunicato solo oggi dalla Asl di competenza - riguardano persone di età compresa tra 50 e 91 anni: quattro in provincia dell'Aquila, quattro in provincia di Pescara e uno in provincia ...

abruzzoweb : COVID: TERMINA LO SCREENING IN PROVINCIA DELL’AQUILA, POSITIVO 0,36 PER CENTO DEI TAMPONI - abruzzoweb : COVID L’AQUILA: MALAFOGLIA, “PEZZOPANE SFRUTTA PERSONE IN DIFFICOLTA’ PER QUALCHE ‘LIKE'” - abruzzoweb : COVID: PREGLIASCO, “REAZIONI A VACCINO NON PREOCCUPANO, NELLA NORMA” - SaCe86 : Lombardia gialla da domenica Ricorso contro l'Abruzzo - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Covid, ricorso del governo: da ordinanza Abruzzo rischio salute #Coronavirusitalia -