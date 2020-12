Covid, a Milano virus circolava già a novembre 2019: il caso di un bambino (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Presentava i sintomi del morbillo, ma era Covid-19. A dicembre dello scorso anno però non lo si poteva immaginare. A dimostrare che il virus SarsCov2 circolava in Italia già dal tardo autunno dell’anno scorso uno studio dell’università Statale di Milano, pubblicato sulla rivista “Emerging Infectious Diseasese”. Ad annunciare la notizia Gian Vincenzo Zuccotti, presidente del Comitato di direzione della facoltà di Medicina e Chirurgia, sulla base di uno studio coordinato dalla professoressa Elisabetta Tanzi. leggi anche l’articolo —> Gran Bretagna: dopo due reazioni, stop alle vaccinazioni a chi soffre di allergie Covid Lombardia, a Milano virus circolava già a novembre 2019: il caso di un ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Presentava i sintomi del morbillo, ma era-19. A dicembre dello scorso anno però non lo si poteva immaginare. A dimostrare che ilSarsCov2in Italia già dal tardo autunno dell’anno scorso uno studio dell’università Statale di, pubblicato sulla rivista “Emerging Infectious Diseasese”. Ad annunciare la notizia Gian Vincenzo Zuccotti, presidente del Comitato di direzione della facoltà di Medicina e Chirurgia, sulla base di uno studio coordinato dalla professoressa Elisabetta Tanzi. leggi anche l’articolo —> Gran Bretagna: dopo due reazioni, stop alle vaccinazioni a chi soffre di allergieLombardia, agià a: ildi un ...

