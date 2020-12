COVID-19, scoperto il vero paziente 1 in Italia, è stato un bimbo di 4 anni, si ammalò a novembre (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non è stato Mattia Maestri il paziente 1 in Italia. A renderlo noto sono stati gli studiosi dell’Università Statale di Milano. C’è voluto un anno di studi prima di appurare che il giovane sportivo di Codogno non sia stato il paziente 1. L’equipe scientifica dell’Università di Milano ha potuto verificare che il paziente 1 in Italia è stato un bimbo di 4 anni che si ammalò nel mese di novembre del 2019. I ricercatori hanno così ricostruito il primo contagio in Italia: “Il bimbo vive nei dintorni di Milano. Il 21 novembre mostra tosse e rinite, circa una settimana dopo, 30 novembre, viene portato al pronto ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non èMattia Maestri il1 in. A renderlo noto sono stati gli studiosi dell’Università Statale di Milano. C’è voluto un anno di studi prima di appurare che il giovane sportivo di Codogno non siail1. L’equipe scientifica dell’Università di Milano ha potuto verificare che il1 inundi 4che sinel mese didel 2019. I ricercatori hanno così ricostruito il primo contagio in: “Ilvive nei dintorni di Milano. Il 21mostra tosse e rinite, circa una settimana dopo, 30, viene portato al pronto ...

