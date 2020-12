Covid-19, in Italia 14.842 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute sono stati 149.232 i tamponi analizzati in tutta Italia. Il rapporto tra positivi e test effettuati scende al 9,9%. Da Nord a Sud, la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute sono stati 149.232 i tamponi analizzati in tutta. Il rapporto tra positivi e test effettuati scende al 9,9%. Da Nord a Sud, la situazione nel nostro Paese

lorepregliasco : L'Italia diventa il primo grande Paese europeo per mortalità COVID ogni 100mila abitanti. Superata la Spagna, siam… - Adnkronos : #Crisanti: 'Terza ondata certa, Italia avrà record morti in Europa' - RobertoBurioni : La prima vaccinazione contro COVID-19 è avvenuta stamattina in Regno Unito. E' un grande momento e vediamo bene alc… - FedericoPostet : RT @RadioSavana: Panico in diretta a La 7, Roberto Bernabei tuona contro i media: 'State fottendo l'Italia, i Pronto Soccorso sono pieni pe… - LudovicoYellow : RT @RossEleven: #TG4 parla #Brambilla dicendo che gli altri Paesi non conteggiano i morti di #COVID come facciamo in Italia.... e PUFF il c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid Italia, 14.842 contagi e 632 morti Adnkronos Chi resiste: ecco i presepi da visitare

Da piazza Gandhi alla chiesetta dell’ospedale S. Maria delle Croci, dalle statue meccaniche in Duomo fino ai lidi ...

Apre il Centro Covid realizzato in tempi record "Siamo un esempio a livello nazionale"

Taglio del nastro ieri a Prato, anche se per ora a fronte di 190 letti la struttura ospiterà soltanto una ventina di pazienti. A inizio gennaio il completamento degli altri 120 posti. Giani: "Così riu ...

Da piazza Gandhi alla chiesetta dell’ospedale S. Maria delle Croci, dalle statue meccaniche in Duomo fino ai lidi ...Taglio del nastro ieri a Prato, anche se per ora a fronte di 190 letti la struttura ospiterà soltanto una ventina di pazienti. A inizio gennaio il completamento degli altri 120 posti. Giani: "Così riu ...