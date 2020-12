Covid-19, il nuovo bollettino medico: altri 12.756 contagi e 499 deceduti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico. Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico fornito direttamente dalla Protezione Civile. Covid-19, il nuovo bollettino medico • 12.756 contagiati • 499 morti • 39266 guariti -25 terapie intensive -428 ricoveri 118.475 tamponi Tasso di positività: 10,8% (+0,8%) Seguono a breve ulteriori aggiornamenti. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020)-19, ecco il-19, ecco ilfornito direttamente dalla Protezione Civile.-19, il• 12.756ati • 499 morti • 39266 guariti -25 terapie intensive -428 ricoveri 118.475 tamponi Tasso di positività: 10,8% (+0,8%) Seguono a breve ulteriori aggiornamenti. L'articolo proviene da Inews.it.

