Covid-19 | Bassetti | “Il moltiplicatore dei contagi è stato il ritorno alla vita normale | fare attenzione a gennaio”

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) "Che ci sarà una terza ondata è molto probabile, anche perché a gennaio si mischieranno le infezioni da SarsCoV-2 con l'influenza stagionale. Occorre, quindi, porre particolareai nostri comportamenti individuali: meglio ci comporteremo già da ora e non solo nelle festività, minori saranno ie i problemi ospedalieri post-natalizi". L'articolo .

Matteo BASSETTI lancia l'ALLARME sul CAOS di gente in GIRO per lo SHOPPING Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-1 ...L'infettivologo Matteo Bassetti critica i divieti imposti dal Governo con l'ultimo Dpcm. Per lui si tratta di "provvedimenti senza fondamento scientifico" ...