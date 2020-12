Covid-19, ancora stabile il contagio in Campania: comunicati altri 43 decessi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.361 i positivi al Covid-19 registrai in Campania nelle ultime 24 ore. I tamponi processati sono quasi 16.000, resta alto il numero dei decessi (11 nelle ultime 48h). Di seguito il bollettino completo dell’Unità di Crisi Regionale: Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.361 di cui: Asintomatici: 1.194 Sintomatici: 167 Tamponi del giorno: 15.872 Totale positivi: 168.794 Totale tamponi: 1.737.112 ?Deceduti: 43 (*) Totale deceduti: 2.107 Guariti: 2.869 Totale guariti: 69.473 * 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 32 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 138 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.852 ** Posti letto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.361 i positivi al-19 registrai innelle ultime 24 ore. I tamponi processati sono quasi 16.000, resta alto il numero dei(11 nelle ultime 48h). Di seguito il bollettino completo dell’Unità di Crisi Regionale: Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.361 di cui: Asintomatici: 1.194 Sintomatici: 167 Tamponi del giorno: 15.872 Totale positivi: 168.794 Totale tamponi: 1.737.112 ?Deceduti: 43 (*) Totale deceduti: 2.107 Guariti: 2.869 Totale guariti: 69.473 * 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 32 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 138 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.852 ** Posti letto ...

