Covid | 12 756 nuovi casi | 499 morti Boom di guariti

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La curva del contagio da coronavirus in Italia continua a scendere. Oggi isono stati 12.756. In discesa, ma sempre elevato, il numero dei deceduti: 499 nelle ultime 24 ore. Da segnalare il ...

Ieri i positivi e le vittime erano stati, rispettivamente, 14.842 e 634, entrambi i dati sono quindi in calo, ma a fronte di 118.475 tamponi effettuati, oltre 30 mila in meno di ieri. Il tasso di posi ...I nuovi casi di positività al Covid in Italia - oggi mercoledì 9 dicembre 2020 - sono 12.756 (-2.086) nelle ultime ...