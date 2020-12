Così stanca da essersi fratturata la mandibola (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La storia della dottoressa Ilenia Pirola, che si è rotta la mandibola cadendo per la stanchezza. Covid, dottoressa cade per la stanchezza: mandibola rotta su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La storia della dottoressa Ilenia Pirola, che si è rotta lacadendo per la stanchezza. Covid, dottoressa cade per la stanchezza:rotta su Notizie.it.

Pimpiripetta78 : Deve essere divertente e rilassante vivere una vita in cui non devi passare il tempo a guardarti le spalle per capi… - appuntidicarta : La scuola è aperta ma mai nessuno che abbia il coraggio di dire il vero: che se cedono i genitori e cede la struttu… - dakota_rain1986 : Così stanca di questo Paese. - drammatico : RT @smolveganhoe: ho bisogno di baci sulla fronte e che mi venga detto che è tutto okay che posso stare tranquilla e anche se sto così non… - ohwlarry : RT @smolveganhoe: ho bisogno di baci sulla fronte e che mi venga detto che è tutto okay che posso stare tranquilla e anche se sto così non… -

Ultime Notizie dalla rete : Così stanca Elezioni Omceo Roma. Vince la lista “Insieme” guidata dal presidente uscente Antonio Magi Quotidiano Sanità