Cosa ha cercato la gente su Google nel 2020 oltre al coronavirus

Leggi su agi

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)e dintorni, elezioni americane, l'incidente ad Alex Zanardi, l'addio a Diego Armando Maradona. Sono gli argomenti che hanno caratterizzato ildegli italiani, almeno secondo. Il motore di ricerca ha, come di consueto, diffuso le liste di “Un Anno di Ricerche”. Non sono le chiavi di ricerca più usate in assoluto ma quelle che, per un periodo prolungato, hanno registrato un forte incremento rispetto al 2019. Pandemia e dintorni La vetta in diverse categorie spetta alla pandemia.è la parola che, più di ogni altra, ha segnato le ricerche. “Elezioni Usa”, al secondo posto, è l'unico argomento in grado di fare breccia in una top 5 dominata da termini legati al Covid-19: al terzo e quarto posto ci sono Classroom e Weschool, i due servizi online più utilizzati per le ...