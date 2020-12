"Cosa c'è scritto nel nuovo trattato". Tremonti a Senaldi, l'Italia è in trappola? Occhio al terzo articolo, è il "mostro" nel Mes (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Domani il Parlamento è chiamato ad approvare il Mes. Cos' è codesto acronimo? Sta a indicare il trattato europeo che dovrebbe salvare gli Stati, i conti, le banche e rimettere in piedi la sanità dei Paesi piegati dall'epidemia di Covid, stando al nostro ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. «È un ogm, un organismo geneticamente modificato» sintetizza invece il professor Giulio Tremonti, europeista vecchio stile, per anni voce autorevole in eurogruppo Ecofin e che nel 2003, durante il semestre Italiano di presidenza della Ue propose per la prima volta gli eurobond. Alla vigilia di un voto che rischia di spaccare ulteriormente la maggioranza, l'ex presidente dei ministri del Tesoro del Ppe accetta di rivelare a Libero Cosa pensa davvero del Mes. Previsioni sul voto di domani, professore? «Come dicono gli inglesi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Domani il Parlamento è chiamato ad approvare il Mes. Cos' è codesto acronimo? Sta a indicare ileuropeo che dovrebbe salvare gli Stati, i conti, le banche e rimettere in piedi la sanità dei Paesi piegati dall'epidemia di Covid, stando al nostro ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. «È un ogm, un organismo geneticamente modificato» sintetizza invece il professor Giulio, europeista vecchio stile, per anni voce autorevole in eurogruppo Ecofin e che nel 2003, durante il semestreno di presidenza della Ue propose per la prima volta gli eurobond. Alla vigilia di un voto che rischia di spaccare ulteriormente la maggioranza, l'ex presidente dei ministri del Tesoro del Ppe accetta di rivelare a Liberopensa davvero del Mes. Previsioni sul voto di domani, professore? «Come dicono gli inglesi, ...

borghi_claudio : Scusate @Mov5Stelle e @vitocrimi come OSATE dare l'ok a questa riforma del MES dopo aver scritto questo?… - NicolaPorro : Ricordate #Kabobo, il ghanese che nel 2013 uccise a picconate tre passanti? La Cassazione ha chiesto per lui un ult… - rosanna_357 : RT @Libero_official: 'Cosa c'è scritto nel nuovo trattato'. Giulio #Tremonti intervistato da Pietro #Senaldi frena il governo: occhio al te… - wallsrainbow4r : se la prof lo dice a voce che fa test e non lo scrive nel registro..cosa cazzo pensano che se mia madre mi chiama e… - Libero_official : 'Cosa c'è scritto nel nuovo trattato'. Giulio #Tremonti intervistato da Pietro #Senaldi frena il governo: occhio al… -