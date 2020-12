"Cosa accade se il Papa si ammala": la voce che gira in Vaticano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Francesco Boezi Una voce circola con insistenza tra le mura leonine. Si tratta di una domanda sul Papa dettata dal Covid-19. Un quesito cui si può rispondere con precisione È una di quelle domande gravose. Un quesito che porta in dote un certo grado di mistero: Cosa succederebbe tra le mura leonine (e non solo) se il Papa dovesse contrarre il Covid-19? Nel periodo che viviamo, poi, la questione è più attuale che mai. In Vaticano hanno preso tutte le contromisure del caso sin dalla prima quarantena: la Chiesa si è omologata alle restrizioni statali. Il che può aver fatto storcere il naso ai cattolici più intransigenti, ma tant'è. La Santa Sede non può rischiare. Santa Marta, il posto che Jorge Mario Bergoglio ha scelto per risiedere sin dall'inizio del pontificato, ha affrontanto più di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Francesco Boezi Unacircola con insistenza tra le mura leonine. Si tratta di una domanda suldettata dal Covid-19. Un quesito cui si può rispondere con precisione È una di quelle domande gravose. Un quesito che porta in dote un certo grado di mistero:succederebbe tra le mura leonine (e non solo) se ildovesse contrarre il Covid-19? Nel periodo che viviamo, poi, la questione è più attuale che mai. Inhanno preso tutte le contromisure del caso sin dalla prima quarantena: la Chiesa si è omologata alle restrizioni statali. Il che può aver fatto storcere il naso ai cattolici più intransigenti, ma tant'è. La Santa Sede non può rischiare. Santa Marta, il posto che Jorge Mario Bergoglio ha scelto per risiedere sin dall'inizio del pontificato, ha affrontanto più di ...

Continua lo stato di allarme in India per la malattia misteriosa che ha colpito lo stato dell'Andhra Pradesh, nel sud del Paese che tra l'altro fa registrare un boom di epidemia Covid, ...

Oggi al Senato si vota la riforma del Meccanismo di stabilità: in Italia se ne parla da tempo per quei 36 miliardi di euro che potrebbero risollevare la sanità pubblica e aiutare contro il coronavirus ...

