Corte dei Conti Ue: ‘Tra febbraio e luglio misure per 3.500 miliardi e debiti in salita. Difficile tornare a vecchia disciplina di bilancio’ (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le misure adottate tra febbraio e luglio dai Paesi Ue per far fronte all’impatto economico della pandemia hanno aiutato a salvare posti di lavoro e imprese. Ma gli effetti del Covid non sono stati uguali nei 27 Stati, come non sono uguali le loro capacità di mettere in campo risorse per sostenere la propria economia. Così il rischio è che la crisi allarghi ulteriormente il divario economico tra Paesi ricchi e poveri. Non solo: il forte aumento dei debiti pubblici necessario – e consentito dalla Commissione – per fronteggiare l’emergenza renderà molto Difficile, in futuro, il ritorno alle regole di bilancio precedenti basate sul Patto di stabilità, che “tende ad aggravare i precedenti trend di divergenza fiscale”. A metterlo nero su bianco è la Corte dei Conti europea, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Leadottate tradai Paesi Ue per far fronte all’impatto economico della pandemia hanno aiutato a salvare posti di lavoro e imprese. Ma gli effetti del Covid non sono stati uguali nei 27 Stati, come non sono uguali le loro capacità di mettere in campo risorse per sostenere la propria economia. Così il rischio è che la crisi allarghi ulteriormente il divario economico tra Paesi ricchi e poveri. Non solo: il forte aumento deipubblici necessario – e consentito dalla Commissione – per fronteggiare l’emergenza renderà molto, in futuro, il ritorno alle regole di bilancio precedenti basate sul Patto di stabilità, che “tende ad aggravare i precedenti trend di divergenza fiscale”. A metterlo nero su bianco è ladeieuropea, ...

Agenzia_Italia : Usa 2020: la Corte Suprema boccia il ricorso dei repubblicani in Pennsylvania - Agenzia_Ansa : La Corte suprema americana ha deciso di respingere la richiesta dei repubblicani di bloccare in Pennsylvania la cer… - matteosalvinimi : Approvato dalla Corte dei Conti il piano di Riequilibrio del Comune di #Alessandria: un premio al lavoro di sindaco… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: La Corte suprema americana ha deciso di respingere la richiesta dei repubblicani di bloccare in Pennsylvania la certifica… - Miglietti3 : RT @claudio_2022: Il governo ha imbrogliato la Corte dei conti, che non può procedere per danno erariale. Gli errori dei tanti commissari n… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte dei Corte dei Conti Ue: “Tra febbraio e luglio misure per 3.500 miliardi Il Fatto Quotidiano In Gran Bretagna è il V-Day dei vaccini. Fda: "Efficace entro dieci giorni dalla prima dose"

Prima dose alla 91enne nordirlandese Margaret. Boris Johnson dichiara guerra ai no vax. La Food and Drug Administration statunitense: siero Pfizer funziona, l'autorizzazione negli Usa attesa entro poc ...

Corte Conti Ue, alto debito rende difficile ritorno Patto

BRUXELLES - L' aumento dell'indebitamento degli Stati membri a causa della crisi "potrebbe rendere più difficile il ritorno alle regole di bilancio Ue" e rappresenta una sfida per l'Unione che dovrà " ...

Prima dose alla 91enne nordirlandese Margaret. Boris Johnson dichiara guerra ai no vax. La Food and Drug Administration statunitense: siero Pfizer funziona, l'autorizzazione negli Usa attesa entro poc ...BRUXELLES - L' aumento dell'indebitamento degli Stati membri a causa della crisi "potrebbe rendere più difficile il ritorno alle regole di bilancio Ue" e rappresenta una sfida per l'Unione che dovrà " ...