Corsa al vaccino: in Italia dal 15 gennaio? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Se l’Ema, l’agenzia regolatoria europea, autorizzerà il vaccino Pfizer il 29 dicembre, si può cominciare davvero a sperare di anticipare i tempi per avviare le vaccinazioni anti Covid il 15 di gennaio 2021 e non alla fine del mese come era previsto fino a qualche giorno fa. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Se l’Ema, l’agenzia regolatoria europea, autorizzerà il vaccino Pfizer il 29 dicembre, si può cominciare davvero a sperare di anticipare i tempi per avviare le vaccinazioni anti Covid il 15 di gennaio 2021 e non alla fine del mese come era previsto fino a qualche giorno fa.

Alcuni ricercatori richiamano all'importanza di considerare l'immunità mucosale nella ricerca contro Covid-19. Perché è dalle mucose che entra il virus, e forse, potenziare le difese immunitarie qui p ...

Covid Lazio, locali chiusi alle 18 fino a marzo. D'Amato: «Rigore per altri tre mesi, Rt deve scendere»

«Questa è una corsa lunga», avverte Alessio D’Amato, l’assessore alla Sanità del Lazio, l’uomo che nella giunta di Nicola Zingaretti disegna la ...

